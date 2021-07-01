01.07.2021
14:30
322

Коронавирус

Сколько заболели сегодня?

На 1 июля выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 59 случаев,

— Алданский, Мирнинский районы по 4 случая,

— Амгинский, Верхневилюйский, Хангаласский районы по 3 случая,

— Аллаиховский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Оймяконский, Усть-Алданский районы по 2 случая,

— Горный, Нюрбинский, Таттинский районы по 1 случаю.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх