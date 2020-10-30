Сколько веревочке ни виться…

Сотрудниками отдела организации розыскной работы ОУР МУ МВД России «Якутское» установлены и задержаны шесть лиц, находящихся в федеральном розыске.

Так, установлен 30-летний уроженец Иркутской области, ранее неоднократно судимый. Мужчина находился в федеральном розыске за подделку документов.

В течение двух суток установлено местонахождение 52-летнего уроженца Новосибирска. Он находился в федеральном розыске за совершения грабежа.

Отдельным батальоном патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» установлен 36-летний уроженец Якутска. Мужчина находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков.

В ходе служебной командировки в Покровск и в Нюрбу установлены 30-летний и 22- летний граждане, находящиеся в федеральном розыске по подозрению в угоне и краже.

Также установлен 21-летний уроженец Якутска, который находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве.

Все задержанные переданы инициаторам розыска.