Сколько веревочке не виться…

За дежурные сутки полицейскими республики разысканы семеро подозреваемых и обвиняемых, пытавшихся избежать уголовного наказания.

В Сунтарском районе установлено местонахождение 27-летнего мужчины, который скрылся от органа дознания, расследующего в отношении него уголовное дело за повторное вождение автотранспорта в состоянии опьянения по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Находясь на подписке о невыезде, не явилась на суд 34-летняя обвиняемая в краже. Женщина сменила номер телефона, не появлялась по постоянному адресу проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена в районе ГРЭС г. Якутск. Теперь на судебные заседания ей придется являться под конвоем. В отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще один любитель пьяной езды передан инициатору розыска. 39-летний подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации доставлен дознавателю отдела полиции №4 г. Якутск.

Мегино-Кангаласскими полицейскими установлено местонахождение 22-летнего угонщика. Обвиняемый по ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации пытался скрыться от суда в п. Нижний Бестях. Водворен в ИВС.

Мог бы избежать наказания и находиться на свободе 28-летний мужчина, который продолжительное время не платил алиментов на своих детей. На судебные заседания мужчина тоже предпочёл не являться. В настоящее время в отношении обвиняемого по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В г. Нерюнгри полицейские установлены двое разыскиваемых. Совершив кражу в Якутске скрылся в Нерюнгринском районе 25-летний подозреваемый в совершении кражи, а 38-летняя женщина, ранее приговоренная судом к исправительным работам, пыталась от них уклониться. Суд отменил более мягкую меру наказания в отношении женщины на арест.