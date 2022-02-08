08.02.2022
13:18
262
Экономика
Сколько вам заплатят за больничный?
С нового года изменился порядок выплат по больничным, теперь их можно получать без заявления.
Минтруд объяснил, что изменилось, и как рассчитать выплаты по больничному.
Фото: @mintrud_yakutia
Источник: @mintrud_yakutia
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