08.02.2022
13:18
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Экономика

Сколько вам заплатят за больничный?

С нового года изменился порядок выплат по больничным, теперь их можно получать без заявления.

Минтруд объяснил, что изменилось, и как рассчитать выплаты по больничному.

Фото: @mintrud_yakutia
Источник: @mintrud_yakutia
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