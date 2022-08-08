Сколько туристы готовы тратить на отдых?

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, сколько россияне готовы потратить на путешествия внутри страны и за рубеж. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 4 176 человек.

Бюджет на отдых в России

По данным Туту.ру, половина опрошенных рассчитывает уложиться в бюджет до 30 000 рублей на путешествие по России. При этом 29% респондентов выделяют на отдых внутри страны до 10 000 рублей, а 21% — от 10 до 30 тысяч рублей. Около 18% респондентов готовы потратить от 30 до 50 тысяч рублей.

Бюджет от 50 до 70 тысяч рублей выделяют 11% опрошенных. Еще 9% готовы потратить от 70 до 100 тысяч рублей. На сумму от 100 до 200 тысяч рублей готовы 6% респондентов. Ещё столько же не против потратить на отдых в России более 200 тысяч рублей.

Бюджет на отдых за границей

Отправляясь за границу, 35% путешественников рассчитывают уложиться в бюджет на поездку до 50 000 рублей. От 50 000 до 100 000 рублей готовы потратить 29% респондентов. Около 15% опрошенных согласны потратить от 100 000 до 150 000 рублей. Бюджет от 150 000 до 200 000 рублей считают приемлемым 7% путешественников. Наконец, 14% участников опроса готовы выложить за поездку за границу более 200 000 рублей.

Популярные направления

По данным аналитиков Туту.ру, чаще всего этим летом летают отдыхать в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкалу, Новосибирск, Казань, Уфу. Из зарубежных направлений у самостоятельных путешественников востребованы Таджикистан, Киргизия, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Турция, Беларусь, Казахстан, Грузия и Израиль.