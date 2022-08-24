Сколько стоит собрать ребенка в школу в Якутске и Покровске?

Сколько будет стоить собрать ребёнка в школу? Газета Хангалас предлагает вашему вниманию таблицу с примерными ценами в Якутске и в Покровске. И можете увидеть стоимость товаров в видеообзоре тгк @gazetahangalas Полностью в Газете Хангалас

Фото: Газета Хангалас Источник: Газета Хангалас

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