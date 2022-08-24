24.08.2022
19:47
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Финансы

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Якутске и Покровске?

Сколько будет стоить собрать ребёнка в школу? Газета Хангалас предлагает вашему вниманию таблицу с примерными ценами в Якутске и в Покровске.

И можете увидеть стоимость товаров в видеообзоре тгк @gazetahangalas

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Фото: Газета Хангалас
Источник: Газета Хангалас

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