Сколько SIM-карт положено в одни руки?

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил продавать не более трех SIM-карт в одни руки. Письмо с предложениями было отправлено на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Как следует из текста письма, поводом для обращения стали регулярные сообщения в СМИ о случаях, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют SIM-карты на паспортные данные ничего не подозревающего клиента. Мобильные номера оказываются в распоряжении неустановленных третьих лиц, которые в том числе могут использовать их в мошеннических целях.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения лимита: ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя SIM-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для реализации учета количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же лицо», — говорится в обращении Матвейчева.

В Минцифры сообщили «РГ», что считают нецелесообразным ограничивать граждан тремя SIM-картами. В ведомстве предлагают больше внимания уделять борьбе с причинами недобросовестного поведения дилерских компаний.

Вроде бы вопрос закрыт, но все же есть несколько нюансов.

Во-первых, с 2014 года оформить SIM-карту можно только с указанием паспортных данных, с 2018-го операторы обязаны отказывать в услугах абонентам, которые не прошли идентификацию. А с 1 декабря 2021 года операторы начали блокировать все корпоративные карты, которые не были привязаны к конкретному человеку через его личный аккаунт на портале «Госуслуг». В результате только за первый месяц действия этой нормы были заблокированы 2,5 млн SIM-карт. И пусть на рынке, по оценкам экспертов, действует всего порядка 10 млн «симок» неочевидного происхождения из примерно 250 млн активных номеров, но все же можно сделать вывод, что система начала работать.

Архаичной выглядит сама идея ограничения и усложнения доступа к цифровым сервисам, все преимущество которых в их практически мгновенном и малозатратном масштабировании. Нужны каналы коммуникации — докупаешь, не нужны — отказываешься. В один-два клика. Сегодня даже физическая SIM не нужна — в современные гаджеты можно установить электронную eSIM, а уже в следующем году будут доступны и решения с iSIM, которая будет встроена непосредственно в процессор. Технологии идут по пути максимального упрощения доступа к таким услугам. Хотя возможно, кому то и покажется идеальной система аналоговых линий связи, существовавшая десятки лет назад, когда установка телефона в квартире занимала годы, требовала ожидания в очереди и уймы подписанных документов.

Ну и наконец — почему три SIM-карты в одни руки? Почему не две или не пять? Даже принцип «одна SIM-карта в одни руки» был бы более понятен. Как справедливо заметили в «Мегафоне», «это не соответствует современным реалиям и пользовательской практике и не содержит под собой предметной экспертизы». Даже при упрощенном подсчете получается следующая картина: одна-две SIM-карты в телефоне, SIM-карта в планшете, SIM-карта у ребенка, а то и у двух-трех — детские SIM тоже оформляются на родителей. А еще какая-нибудь система видеонаблюдения, даже примитивная видеоняня или шлагбаум на воротах — там тоже есть SIM-карты. Если же вы увлекаетесь «умным» домом или устройствами «интернета вещей», то SIM-карты могут измеряться десятками.

Если всерьез заниматься темой мошеннических действий по телефону, то есть абсолютно нетронутое на данный момент направление — IP-телефония. Сегодня сотни компаний по всей стране (и за ее пределами) предоставляют такие услуги. Всего в пару кликов можно организовать виртуальный или реальный колл-центр, подключить пул номеров для исходящих звонков или поменять его на новый. И мошенники используют этот ресурс для своих задач.

Возвращаясь же к физическим SIM-картам и рискам криминала, ничто не мешает реализовать ту же практику, что сегодня существует в отношении корпоративных SIM: привязка к учетной записи на портале «Госуслуг». Завести ограниченную учетную запись могут даже иностранные граждане. Одна SIM-карта или десять — все их можно прикрепить к учетной записи ЕСИА. И нести полную ответственность за все, что происходит с ними. И не сказать, что это будет какая-то революционная идея — сегодня примерно то же самое обсуждается в контексте национальных доменов. Запрет чего угодно зачастую кажется самым простым способом избавиться от проблемы. Прелесть цифровых решений в том, что они еще проще.