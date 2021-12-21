Сколько сегодня случаев ковида?

На 21.12.2021 г. выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 34 случая, — Нерюнгринский район – 19 случаев, — Алданский, Сунтарский районы — по 8 случаев, — Мирнинский район – 7 случаев, — Олекминский район – 4 случая, — Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Усть-Янский районы — по 2 случая, — Нюрбинский, Хангаласский районы — по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 981 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 784 584 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Breif

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