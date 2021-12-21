21.12.2021
09:34
205
Коронавирус
Сколько сегодня случаев ковида?
На 21.12.2021 г. выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 34 случая, — Нерюнгринский район – 19 случаев, — Алданский, Сунтарский районы — по 8 случаев, — Мирнинский район – 7 случаев, — Олекминский район – 4 случая, — Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Усть-Янский районы — по 2 случая, — Нюрбинский, Хангаласский районы — по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 981 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 784 584 тестов.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.12.2021
46
21.12.2021
66
21.12.2021
73
21.12.2021
63
21.12.2021
66
21.12.2021
82
21.12.2021
201
21.12.2021
240
21.12.2021
454
21.12.2021
1115
20.12.2021
437
20.12.2021
354
20.12.2021
1088
20.12.2021
696
20.12.2021
259
20.12.2021
301
20.12.2021
222
20.12.2021
1048
20.12.2021
718
20.12.2021
1785
20.12.2021
546
20.12.2021
396
20.12.2021
1054
20.12.2021
392
20.12.2021
377
20.12.2021
657
20.12.2021
511
20.12.2021
378
20.12.2021
399
20.12.2021
351
20.12.2021
348
20.12.2021
1260
20.12.2021
614
20.12.2021
1439
19.12.2021
1807
19.12.2021
1096
19.12.2021
559
19.12.2021
981
19.12.2021
990
19.12.2021
1134
ТОП НОВОСТИ
18.12.2021
5978
18.12.2021
2915
15.12.2021
2346
18.12.2021
2253
15.12.2021
1936