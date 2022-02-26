Сколько сегодня случаев ковида?

На 26.02.2022 г. выявлено 998 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 290 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 99 случаев, — Алданский район – 69 случаев, — Нерюнгринский район – 63 случая, — Хангаласский район – 48 случаев, — Вилюйский, Намский районы по 43 случая, — Ленский район – 37 случаев, — Мирнинский район – 36 случаев, — Верхневилюйский район – 34 случая, — Сунтарский район – 32 случая, — Нюрбинский район – 31 случай, — Таттинский район – 29 случаев, — Усть-Алданский район – 20 случаев, — Абыйский район – 19 случаев, — Чурапчинский район – 18 случаев, — Верхоянский район – 15 случаев, — Томпонский район – 11 случаев, — Олекминский, Усть-Янский район по 10 случаев, — Оймяконский район – 9 случаев, — Амгинский район – 7 случаев, — Кобяйский район – 6 случаев, — Горный район – 5 случаев, — Аллаиховский, Момский районы по 4 случая, — Булунский район – 3 случая, — Среднеколымский район – 2 случая, — Эвено-Бытантайский район – 1 случай. За сутки лабораториями республики проведено 3 333 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 122 150 тестов.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я) Источник: Балабкина Breif

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