07.01.2022
09:11
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Коронавирус

Сколько сегодня случаев ковида?

На 7 января 2022 г. выявлено 74 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 32 случая, — Мегино-Кангаласский район – 11 случаев, — Среднеколымский район – 9 случаев, — Алданский район – 7 случаев, — Мирнинский район – 5 случаев, — Таттинский район – 3 случая, — Томпонский, Хангаласский районы — по 2 случая, — Амгинский, Горный, Нерюнгринский районы — по 1 случаю.

Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
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