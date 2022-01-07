07.01.2022
09:11
118
Коронавирус
Сколько сегодня случаев ковида?
На 7 января 2022 г. выявлено 74 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 32 случая, — Мегино-Кангаласский район – 11 случаев, — Среднеколымский район – 9 случаев, — Алданский район – 7 случаев, — Мирнинский район – 5 случаев, — Таттинский район – 3 случая, — Томпонский, Хангаласский районы — по 2 случая, — Амгинский, Горный, Нерюнгринский районы — по 1 случаю.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.01.2022
96
07.01.2022
85
07.01.2022
430
07.01.2022
277
07.01.2022
789
06.01.2022
1105
06.01.2022
1181
06.01.2022
412
06.01.2022
1014
06.01.2022
666
06.01.2022
452
06.01.2022
563
06.01.2022
473
06.01.2022
1590
06.01.2022
597
06.01.2022
3377
06.01.2022
1478
06.01.2022
721
06.01.2022
1524
06.01.2022
419
06.01.2022
394
06.01.2022
2784
06.01.2022
1839
05.01.2022
7524
05.01.2022
1273
05.01.2022
843
05.01.2022
1584
05.01.2022
555
05.01.2022
750
05.01.2022
1452
05.01.2022
1224
05.01.2022
2525
05.01.2022
472
05.01.2022
819
05.01.2022
534
05.01.2022
777
05.01.2022
846
05.01.2022
2473
04.01.2022
2695
04.01.2022
995
04.01.2022
1148
04.01.2022
151779
04.01.2022
1329
04.01.2022
902
04.01.2022
632
04.01.2022
966
04.01.2022
587
04.01.2022
499
04.01.2022
2171
04.01.2022
1022
04.01.2022
516
04.01.2022
1043
04.01.2022
832
ТОП НОВОСТИ
04.01.2022
152075
03.01.2022
20441
04.01.2022
8818
02.01.2022
8439
02.01.2022
8304
05.01.2022
7545
02.01.2022
6440
01.01.2022
6182
01.01.2022
4821