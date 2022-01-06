06.01.2022
09:27
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Коронавирус

Сколько сегодня случаев ковида?

На 6 января 2022 г. выявлено 73 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 30 случаев, — Усть-Алданский район – 12 случаев, — Нерюнгринский район – 10 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 8 случаев, — Алданский, Амгинский, Мирнинский , Нюрбинский, Томпонский районы — по 2 случая, — Сунтарский, Таттинский, Хангаласский районы — по 1 случаю.

Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
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