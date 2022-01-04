Сколько сегодня случаев ковида?

На 4 января 2022 г. выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 20 случаев, — Среднеколымский район – 10 случаев, — Мирнинский район – 6 случаев, — Мегино-Кангаласский, Хангаласский районы по 5 случаев, — Нерюнгринский – 4 случая, — Верхоянский, Нюрбинский, Томпонский районы по 3 случая, — Амгинский, Горный, Оймяконский районы по 2 случая, — Верхневилюйский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский,Усть-Янский по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 806 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 810 976 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Breif

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