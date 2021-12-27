27.12.2021
09:15
162
Коронавирус
Сколько сегодня случаев ковида?
На 27.12.2021 г. выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 30 случаев, — Нерюнгринский район – 27 случаев, — Алданский район – 15 случаев, — Сунтарский район – 9 случаев, — Мирнинский район – 5 случаев, — Томпонский район – 4 случая, — Мегино-Кангаласский, Таттинский районы — по 3 случая, — Нюрбинский район – 2 случая, — Верхоянский, Среднеколымский районы -по 1 случаю.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
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