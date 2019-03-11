Сколько нужно зарабатывать, чтобы безболезненно платить ипотеку в Якутии?

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Размер рекомендованного семейного дохода в России для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита на 1 марта 2019 года достиг 71,7 тыс. рублей. Годом ранее этот показатель составлял 64,7 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода — это индикатор доступности ипотечного кредитования для населения. Он фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей по ипотеке к ежемесячным доходам семьи. По расчетам НБКИ, относительно комфортным для заемщика является отношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной трети.

Самый высокий показатель рекомендованного cемейного дохода среди 50 регионов с наибольшим объемом ипотечного пoртфеля зафиксирован в Москве (139,1 тыс. рублей), Московской области (103 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (87,7 тыс. рублей), Ленинградской области (84,8 тыс. рублей) и Республике Саха (Якутия) (83,8 тыс. рублей).

Наименьшее значение отмечено в Кировской (50,6 тыс. рублей) и Вологодской (51 тыс. рублей) областях, Алтайском крае (51 тыс. рублей), Курганской области (51,4 тыс. рублей), а также в Удмуртской Республике (51,8 тыс. рублей).

Фото с сайта fincult.info