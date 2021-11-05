Сколько на самом деле лет Нерюнгри и Нерюнгринскому району?

Уважаемые жители Нерюнгринского района, дорогие якутяне!

Каждый год 6 ноября мы традиционно отмечаем День рождения города Нерюнгри и Нерюнгринского района. Эта дата празднуется как день основания нашего города. У представителей молодых поколений может сложиться ошибочное представление о том, что до 1975 года на месте первых палаток в тайге ничего не было.

Но ничего не возникает на пустом месте. Каждому великому свершению предшествует долгая и основательная подготовка, которая может длиться десятилетиями. История Нерюнгри и Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса развивалась и существовала задолго до 1975 года.

Благодаря Национальному архиву Республики Саха (Якутия), нам удалось поднять подлинные исторические документы, относящиеся к созданию нашего города и района. Из них следует, что Нерюнгри был основан в 1952 году, а Нерюнгринский район, который до 1963 года носил название Тимтонского – в 1930 году. Таким образом, в будущем году Нерюнгри исполнится 70 лет, а район через девять лет сможет отмечать вековой юбилей!

В мировой практике датой основания городов обычно считается первое упоминание в исторических документах. Например, датой возникновения Москвы считается 4 апреля 1147 года – первое упоминание в Ипатьевской летописи. Столица нашей республики — Якутск — был основан 25 сентября 1632 года сибирским казаком Петром Бекетовым. В этот день в 70 км севернее современного города он заложил острог, в котором поселились первые 300 казаков.

Процесс районирования в Якутии начался в 1925 году. 29 декабря 1926 года состоялся первый съезд туземцев Тимптонского района, на котором впервые местное население было ознакомлено с целями и задачами Советской власти. Центр Тимптонского района сначала находился в населенном пункте Якут, затем переехал в поселок Нагорный. С 17 февраля по 4 марта 1929 года шестой Всеякутский съезд Советов принял постановление «Об экономическом и административном районировании ЯАССР». Датой образования Тимптонского района принято считать 5 мая 1930 года, хотя в архиве документа с такой датой не обнаружено. Но нет никаких сомнений, что район в тех же границах, которые существуют сегодня, был образован именно в это время.

В фонде Тимптонского райисполкома сохранились ежегодные отчеты о работе РИКа. Они отражают качественные изменения, происходившие в советский период на территории района – строительство школ, больниц, борьбу с неграмотностью населения и другие. Районным центром с 1926 по 1941 год был Нагорный, с 1941 по 1963 год – Чульман. Тимптонский район существовал до 1963 года. Затем его территория была включена в состав Алданского района, а в 1975 году район снова отделился и стал Нерюнгринским.

Населенный пункт с названием Нирунгра (по названию реки) впервые упоминается в документах в 1952 году. Летом 1951 года произошли крупные открытия угольных месторождений Южной Якутии. С учетом этих выдающихся открытий, 4 марта 1952 года Совет Министров СССР принял постановление «О подготовке к промышленному освоению Алдано-Чульманской группы железорудных и угольных месторождений ЯАССР». На этом документе стоит личная подпись И.В. Сталина. В 1952 году в устье реки Нирунгра при впадении ее в реку Чульман появились первые палатки, ставшие основой будущего города.

В июне 1952 года началось строительство поселка на Нерюнгринском месторождении каменного угля — Нирунгра. Первый этап строительства Нерюнгри охватывает период с 1952 по 1962 год. В эти годы в ЮЯКЭ, центром которой был Чульман, была создана Нерюнгринская геолого-разведочная партия, которая в течение всех этих лет проводила детальную разведку Нерюнгринского месторождения.

В 1955 году Нирунгра была застроена однотипными бревенчатыми домиками. Их было уже около сотни. Они образовали четыре улицы — Чульманскую, Профсоюзную, Спортивную, Набережную. Население поселка составляло почти тысячу человек. В поселке жили геологи Нерюнгринской геолого-разведочной партии, которые проводили разведку, картирование, бурение скважин и другие работы по определению распространения контуров открытого в 1953 году угольного пласта «Мощный».

Второй этап истории строительства Нерюнгри связан с началом промышленного освоения открытых в 1951 и 1953 годах двух крупных месторождений. Уголь в поселке Пионерка добывали с 1932 года. Сначала это были небольшие объемы, но после открытий более крупных залежей угля, в 1953 году Якокутская ТЭЦ была переведена на уголь. На базе Чульмаканского месторождения вырос Угольный — поселок шахтеров, население которого составляло 500 человек. Там была построена Чульманская шахта. В Угольном были два магазина, почта, сберкасса, школа, детский сад, жилые дома.

В 1962 году начался второй этап строительства Нерюнгри. Эксплуатационники и строители шахты «Чульманская» начали подготовительные работы по освоению Нерюнгринского угольного месторождения, точные запасы которого еще не были доказаны. 3 сентября 1963 года из Угольного в поселок Нирунгра прибыла колонна из девяти бульдозеров и бригада рабочих. Они стали основателями нового участка, который еще больше увеличил население поселка.

В 1967 году в поселке Нирунгра были построены двухэтажные жилые дома, очистные сооружения, котельная, автогараж, больница, школа, магазин, столовая, пекарня, высоковольтная линия электропередачи Чульман — Нерюнгри.

24 февраля 1972 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета ЯАССР о придании быстро растущему населенному пункту статуса рабочего поселка. В это время сюда стали массово переселяться жители бывшего поселка Угольный вместе с детским садом, столовой, магазином, амбулаторией.

Что же на самом деле произошло 6 ноября 1975 года, который отмечаем как день рождения Нерюнгри? В этот день, накануне 58-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, был издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР №1017 «О преобразовании рабочего поселка Нерюнгри в город республиканского подчинения», который подписали председатель Президиума ВС РСФСР Михаил Яснов и секретарь Хрисанф Нешков. В тот же день было издано постановление Президиума Верховного Совета ЯАССР №232 с тем же названием, которое придало давно существующему рабочему поселку, население которого уже тогда составляло несколько тысяч человек, статус города. Согласно этим документам, вся территория, принадлежащая Нерюнгринскому району, была снова отделена от Алданского района. Она включила в себя старейшие поселения нерюнгринской земли, основанные в 1926 году — Иенгру и Чульман, и стремительно растущие рядом с Нерюнгри новые поселки – железнодорожные станции Беркакит и Золотинка, энергетическое «сердце» района – Серебряный Бор.

История последних десятилетий жизни Нерюнгринского района проходила уже перед нашими собственными глазами. 5 ноября 1976 года были сданы в эксплуатацию пять первых двухэтажных деревянных домов. 27 ноября 1976 года в Нерюнгри была убрана последняя палатка. 2 июня 1979 года началось заселение первого пятиэтажного 80-квартирного дома в квартале «А». 8 августа 1979 года выпущена первая плита на заводе КПДС. 28 декабря 1979 года вошла в строй первая очередь завода КПДС. 13 сентября 1980 года состоялся монтаж первой панели на заводе КПДС. В 1984 году завод вышел на проектную мощность по производству 100 тысяч квадратных метров жилья. 31 декабря 1980 года был сдан в эксплуатацию первый жилой дом серии 122 из деталей местного завода. Это положило начало массовой каменной застройке Нерюнгри – того города, который мы знаем и любим, который сегодня стоит перед нашими глазами.

Дорогие нерюнгринцы, земляки, друзья!

Рядом с нами и сегодня остаются живые свидетели этих выдающихся свершений. Празднование дня города и района – этот дань нашей благодарности и уважения героическому поколению первостроителей, энтузиастов, комсомольцев! Ваш великий трудовой подвиг имеет ощутимый, реальный и осязаемый результат – город-красавец посреди тайги, трудовые рабочие поселки, крупнейшие объекты промышленности, транспорта и энергетики, социальной инфраструктуры.

Уважаемые жители Нерюнгринского района! Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, счастливой жизни в родном городе, мира и благополучия каждой семье, оптимизма, радости и процветания!

Мы всегда будем любить свой район и город, изучать и уважать их великую историю, помнить обо всех поколениях нерюнгринцев, которые делают всё для становления, развития и процветания нашей родной земли.