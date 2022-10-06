Сколько людей заболели коронавирусом в Якутии?
На 6 октября выявлено 102 новых случая коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 51 случай,
-Верхневилюйский, Хангаласский районы — по 8 случаев,
-Усть-Алданский район – 7 случаев,
-Мегино-Кангаласский, Сунтарский районы- по 5 случаев,
-Мирнинский район – 4 случая,
-Вилюйский, Нюрбинский, Чурапчинский районы – по 3 случая,
-Алданский, Намский районы — по 2 случая,
-Верхнеколымский район – 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 2 365 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 591 740 тестов.
За последние сутки госпитализировано 18 человек или 17,6% от общего количества выявленных случаев за сутки – 102 случая.
За сутки 50,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 50,0%.
На 06.10.2022 лечение в стационарах получают 12,7% больных, в амбулаторных условиях – 87,3%.
За сутки выздоровели 377 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 681 341 человек.
(95,0% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 185 173 человека.
Это 73,8% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 06.10.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 330 входящих звонков,
• Проведено 2 365 исследований в сутки,
• Из 250 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 30,8%,
• На горячую линию здравоохранения поступило 73 звонка,
• Волонтеры не были задействованы.
+7 (999) 174-67-82
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