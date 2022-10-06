Сколько людей заболели коронавирусом в Якутии?

На 6 октября выявлено 102 новых случая коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 51 случай,

-Верхневилюйский, Хангаласский районы — по 8 случаев,

-Усть-Алданский район – 7 случаев,

-Мегино-Кангаласский, Сунтарский районы- по 5 случаев,

-Мирнинский район – 4 случая,

-Вилюйский, Нюрбинский, Чурапчинский районы – по 3 случая,

-Алданский, Намский районы — по 2 случая,

-Верхнеколымский район – 1 случай.



За сутки лабораториями республики проведено 2 365 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 591 740 тестов.

За последние сутки госпитализировано 18 человек или 17,6% от общего количества выявленных случаев за сутки – 102 случая.

За сутки 50,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 50,0%.

На 06.10.2022 лечение в стационарах получают 12,7% больных, в амбулаторных условиях – 87,3%.

За сутки выздоровели 377 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 681 341 человек.

(95,0% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 185 173 человека.

Это 73,8% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 06.10.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 330 входящих звонков,

• Проведено 2 365 исследований в сутки,

• Из 250 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 30,8%,

• На горячую линию здравоохранения поступило 73 звонка,

• Волонтеры не были задействованы.