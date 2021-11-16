Сколько лет абыйскому носорогу-подростку?

Ученые проведут перекрестное датирование носорога-подростка эпохи плейстоцена, найденного в 2020 году на севере республики, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом журналистам сообщил кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук региона Валерий Плотников.

Находка сделана в Абыйском районе на берегу реки Тирехтях, правом притоке реки Индигирка. Эта местность уже известна двумя палеонтологическими сенсациями: в 2014 году там была обнаружена туша шерстистого носорога Саши, в 2019 году — пещерные львята Борис и Спарта. Находка уникальная, ранее такого возраста шерстистого носорога не было найдено в мире.

«Мы предполагаем, что животному было от трех до пяти лет. Оно, как мы думаем, погибло в период лактации. Носорог-подросток питался как травой, так и молоком матери. Он был довольно упитанным, что говорит о том, что, скорее всего, умер в конце теплого сезона. Для определения точного возраста будет сделано перекрестное датирование, в том числе в Швейцарии, возможно, в Японии и Швеции», — сообщил Плотников.

Рядом с тушей был найден небольшой рог носорога длиной 175 мм, высотой 152 мм. «При реконструкции выявлено, что рог стертый. В передней части рога есть следы стертости, которые обычно образуются при добыче пищи», — отметил ученый.

По предварительным данным, найденный носорог погиб 20-50 тыс. лет назад. Ученые предполагают, что представитель так называемой мамонтовой фауны шерстистый носорог был приспособлен к холодному климату ледникового периода.

Вид был достаточно широко распространен, но эти животные не были очень многочисленными, не образовывали больших стад как, например, мамонты. В связи с этим их останки более редки, чем мамонтов.