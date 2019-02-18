Сколько квадратных метров нужно якутянам для счастья?

В 11 субъектах Дальнего Востока проводился опрос сколько квадратных метров необходимо дальневосточникам для счастья. Всего в исследовании приняло участие 14 тыс. респондентов.

На вопрос центра социальных инноваций «Чёрный куб»: «Сколько квадратных метров жилья Вам нужно для счастья?» не менее 5% опрошенных ответили в диапазоне от 30 до 200 кв. метров. Самые популярные ответы (свыше 10%) – от 50 до 150 кв. м. Выяснилось, что в среднем для счастья каждому дальневосточнику необходимо не менее 91,4 кв. метров.

Динамика по регионам несколько отличалась – размах получился существенным: около 30 кв. метров. Если на Сахалине в среднем жителям нужно не менее 105 кв. метров жилплощади, то в Бурятии и 75 «квадратов» будет достаточным. Жители Якутии были бы удовлетворены 80 кв. метров. Остальные результаты представлены ниже: