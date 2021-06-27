Сколько хотят зарабатывать молодые в Якутии?

Специально к Дню молодежи эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали базу резюме и выделили пять фактов о молодых соискателях из Республики Саха (Якутия). Соискатели в возрасте 18-22 лет (таких в регионе сегодня порядка 10%) в среднем претендуют на зарплату в 30 тысяч рублей, соискатели 23-27 лет (19%) – на 35 тысяч, а соискатели 28-34 лет (26%) – на 40 тысяч рублей. Самые популярные среди молодых соискателей из Якутии профессиональные сферы – это «Продажи», «Транспорт, логистика» и «Административный персонал». При этом каждый девятый хотел бы работать удаленно. Кстати, наиболее престижной молодые соискатели считают работу в ИТ-отрасли, на втором месте – нефтегазовая сфера. Только 36% соискателей в возрасте 18-24 лет считают себя успешными людьми. В возрастной категории 25-34 года таких уже больше – 45%. Выходя на рынок труда, молодые соискатели больше всего боятся не найти работу с нужным доходом и условиями и переживают, что придется снижать зарплатные ожидания, а также опасаются не оправдать ожиданий будущего работодателя и не справиться с обязанностями. Только 39% соискателей 18-24 лет удовлетворены выбранной профессией. Среди соискателей 25-34 лет таких уже 45%. При этом текущая работа делает счастливыми лишь треть молодых.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх