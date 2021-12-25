Сколько федеральный бюджет выделяет на спорт в Якутии?

Сколько всего средств из федерального бюджета выделено на развитие физической культуры и спорта в Якутии? Минспорта Якутии составил информативную инфографику

Фото: Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Источник: Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)

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