25.12.2021
14:10
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Спорт

Сколько федеральный бюджет выделяет на спорт в Якутии?

Сколько всего средств из федерального бюджета выделено на развитие физической культуры и спорта в Якутии? Минспорта Якутии составил информативную инфографику

Фото: Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
Источник: Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
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