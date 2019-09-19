Сколько должны гаражно-строительные кооперативы за энергоресурсы?

Общая задолженность гаражно-строительных кооперативов в г. Якутске за потребленные электрическую и тепловую энергию составляет на сегодня 24 млн 682 тыс. рублей.

В том числе долги ГСК за электроэнергию насчитывают в общей сумме 3,1 млн рублей. Наибольшие суммы приходятся на кооперативы ГСК «Транспортник» (703 тыс. рублей) и ГСК «Вымпел» (671 тыс. рублей).

Задолженность ГСК за тепловую энергию составляет 21 млн 610 тыс. рублей. Среди потребителей, имеющих крупные долги, — ГСК «Вымпел» (1 млн 955 тыс. рублей), ГСПК «Монтажник-2» (1 млн 787 тыс. рублей), ГСК «Юбилейный-2» (1 млн 372 тыс. рублей), ГСК «Искра» (983 тыс. рублей), ГСК «Надежда-21 век» (644 тыс. рублей), ГСК «Сетевик» (594 тыс. рублей).

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» применяет все установленные законодательством меры воздействия, включая направление предупреждений, уведомлений, ограничение подачи энергоресурсов, обращение в суд. Так, в нынешний межотопительный период энергетики были вынуждены произвести отключение 29 ГСК от тепловых сетей с обеспечением видимого разрыва.

До подачи тепла в новом отопительном сезоне, который для гаражных кооперативов стартует в начале октября, потребителям необходимо решить вопросы по погашению долгов. Запуск теплоносителя будет производиться только после полной оплаты задолженности.

Для урегулирования проблемы задолженности гаражные кооперативы могут заключить соглашения о реструктуризации. По вопросам заключения соглашений необходимо обращаться в Якутское отделение Энергосбыта.