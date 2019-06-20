Сколько детей Якутии отдыхают в летних лагерях?

Более половины учащихся Якутии отдохнут в летних лагерях.

С начала июня в городах и улусах республики стартовала новая летняя смена. Свои двери для ребят открыл 661 детский оздоровительный лагерь — 500 дневных, 41 загородный, 67 палаточных, 52 труда и отдыха и 1 санаторий. За пределами республики во Всероссийских детских лагерях «Океан», «Орленок», «Артек», «Смена» отдохнут 5 500 детей. Общий охват летним отдыхом составляет 73 783 ребенка, а это 50,5 процентов от общего числа учащихся.

Яркая жизнь в детских летних лагерях наполнена множеством событий и мероприятий. Для ребят подготовлена развлекательная программа: подвижные игры и конкурсы, спортивные состязания и интеллектуальные соревнования. Организаторы отдыха и оздоровления делают все, чтобы каждый день, проведенный в лагере, стал для ребят особенным и запоминающимся.

В течение летних каникул с детьми будут работать более 5000 медицинских и педагогических работников. Особое внимание уделяется трудным подросткам в рамках акции «Безопасное детство». Различными формами труда и отдыха будут заняты дети, которым требуется социальная поддержка, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Традиционно на летних каникулах планируется трудоустроить ребят старшего возраста.

Известно, что успешность учебы зависит от того, с каким энтузиазмом ребенок относится к учебному процессу. А для того, чтобы сохранить состояние энтузиазма, важно совмещать учебу с хорошим отдыхом.

Отметим, что согласно указу главы республики Айсена Николаева «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)», одной из приоритетных задач является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций, сохранения и развития самобытной многонациональной культуры, языков, многообразия жизненного уклада народов, проживающих на территории республики.

«Нам необходимо новое качество образования — как главное условие приумножения человеческого капитала республики. С детского сада и школы, с ранних лет нам надо приобщать детей к научному познанию, формировать высокий интеллект, деловую инициативу. Наша общая цель — создание такой общественной атмосферы, чтобы каждый ребенок впитывал нравственные ценности и знания, получал все возможности для самореализации», — уверен Айсен Николаев.