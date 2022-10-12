Сколько человек в Якутии выздоровели от коронавируса

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки от COVID-19 выздоровели 99 жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 14 человек, или 15,1% от общего количества выявленных случаев за сутки (93 случая). Из них 45,2% зарегистрировано в городе Якутске, в районах – 54,8%.

На 12 октября 2022 лечение в стационарах получают 13,6% больных, в амбулаторных условиях – 86,4%.

За минувшие сутки лабораториями республики проведено 1 790 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 599 859 тестов.

Тяжёлые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

На сегодня первым компонентом вакцины для профилактики ковида привиты 683 589 человек, что составляет 95,3% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 186 010 человек. Это 74,1% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и городе Якутске. Оперштаб призывает получить прививку от коронавируса и в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

С адресами для получения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции и ревакцинации в городе Якутске и пригородах столицы на 12 октября 2022 года можно ознакомиться здесь.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 448 входящих звонков. Кроме того, на «горячую линию» здравоохранения поступило 110 звонков. На сегодня свободно 34,5% из 200 развёрнутых ковидных коек.