Сколько человек болеет коронавирусом в Якутии
На 25 октября выявлено 66 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 21 случай,
— Среднеколымский район – 6 случаев,
— Хангаласский район – 5 случаев,
— Верхневилюйский, Нерюнгринский районы — по 4 случая,
— Усть-Майский район – 3 случая,
— Амгинский, Верхнеколымский, Кобяйский, Нюрбинский, Оймяконский, Сунтарский, Таттинский районы — по 2 случая,
— Алданский, Аллаиховский, Анабарский, Вилюйский, Ленский, Мегино- Кангаласский, Мирнинский, Намский, Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 429 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 616 534 теста.
За последние сутки госпитализировано 8 человек или 12,1% от общего количества выявленных случаев за сутки – 66 случаев.
За сутки 31,8% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 68,2%.
На 25.10.2022 лечение в стационарах получают 17,9% больных, в амбулаторных условиях – 82,1%.
За сутки выздоровело 106 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 688 435 человек.
(96,0% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 187 716 человек.
Это 74,8% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 25.10.2022 за сутки:
Единым колл-центром «122» обработано 515 входящих звонков
Проведено 429 исследований в сутки
Из 149 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 35,6%
На горячую линию здравоохранения поступило 15 звонков
Волонтеры не были задействованы
+7 (999) 174-67-82
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