Сколько человек болеет коронавирусом в Якутии

На 25 октября выявлено 66 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 21 случай,

— Среднеколымский район – 6 случаев,

— Хангаласский район – 5 случаев,

— Верхневилюйский, Нерюнгринский районы — по 4 случая,

— Усть-Майский район – 3 случая,

— Амгинский, Верхнеколымский, Кобяйский, Нюрбинский, Оймяконский, Сунтарский, Таттинский районы — по 2 случая,

— Алданский, Аллаиховский, Анабарский, Вилюйский, Ленский, Мегино- Кангаласский, Мирнинский, Намский, Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 429 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 616 534 теста.

За последние сутки госпитализировано 8 человек или 12,1% от общего количества выявленных случаев за сутки – 66 случаев.

За сутки 31,8% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 68,2%.

На 25.10.2022 лечение в стационарах получают 17,9% больных, в амбулаторных условиях – 82,1%.

За сутки выздоровело 106 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 688 435 человек.

(96,0% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 187 716 человек.

Это 74,8% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 25.10.2022 за сутки:

Единым колл-центром «122» обработано 515 входящих звонков

Проведено 429 исследований в сутки

Из 149 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 35,6%

На горячую линию здравоохранения поступило 15 звонков

Волонтеры не были задействованы