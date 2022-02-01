Сколько будут получать дети?

Детские пособия изменятся с 1 февраля 2022 года. Об этом напомнили в Государственной Думе.

Все социальные пособия и выплаты вырастут на 8,4%.

Положенное всем российским семьям пособие при рождении ребенка после индексации составит 20 тысяч 472 рубля. Об этом говорится в проекте постановления правительства, уточняется в официальном аккаунте нижней палаты Госдумы в «Инстаграме».

Для получения этого пособия не играет никакой роли уровень дохода семьи и количество уже имеющихся детей.

Евгения Маркина

