01.02.2022
09:18
175
Финансы
Сколько будут получать дети?
Детские пособия изменятся с 1 февраля 2022 года. Об этом напомнили в Государственной Думе.
Все социальные пособия и выплаты вырастут на 8,4%.
Положенное всем российским семьям пособие при рождении ребенка после индексации составит 20 тысяч 472 рубля. Об этом говорится в проекте постановления правительства, уточняется в официальном аккаунте нижней палаты Госдумы в «Инстаграме».
Для получения этого пособия не играет никакой роли уровень дохода семьи и количество уже имеющихся детей.
Евгения Маркина
Фото: yakutiamedia.ru
Источник: yakutiamedia.ru
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