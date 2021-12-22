Сколько АЛРОСА направит на социальное развитие Якутии — глава Якутии

В рамках подписанного между Республикой Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА» ПАО Договора о социально-экономическом развитии республики в период с 2022 по 2025 годы на реализацию социальных проектов компания будет направлять не менее 800 млн рублей ежегодно.

«Договор об участии компании «АЛРОСА» в социально-экономическом развитии Якутии является нашей традиционной формой взаимодействия. В мае этого года, подписав этот договор, мы с руководством компании наметили ориентиры, по которому будет двигаться наше сотрудничество. Сегодня АЛРОСА является публичной компанией с рядом международных акционеров, и такая форма взаимоотношений между республикой и компанией отвечает мировым тенденциям управленческих практик, связанных с внедрением AGILE политики, когда стандарты раскрытия информации, участия компании в экологических и социальных проектах становятся уже необходимыми», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Договор о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы является примером AGILE политики — гибкой системы управления проектами.

Благодаря подписанному документу, отчисления компании, которые будут поступать в бюджет республики и в бюджет Целевого Фонда будущих поколений, будут направляться на реализацию социальных проектов, связанных со строительством объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта на территории Якутии, поддержкой молодёжи и юных талантов.

Глава Якутии отдельно отметил вклад компании «АЛРОСА» в восстановлении пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюёль Горного улуса. Компания направила на восстановительные работы 200 млн рублей вне соглашения.

«Именно благодаря оперативному решению генерального директора компании «АЛРОСА» Сергея Сергеевича Иванова при поддержке Наблюдательного совета и его председателя Антона Германовича Силуанова о выделении дополнительных средств, нам удалось в кратчайшие сроки – в течение 70 дней – полностью восстановить село Бясь-Кюёль и улучшить его инфраструктуру», — резюмировал глава республики.