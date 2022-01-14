Сколько алмазов продала АЛРОСА?

Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2021 году составила $4,169 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,977 млрд, бриллиантов – $192 млн. В декабре продажи составили $254 млн, в том числе алмазов – $241 млн, бриллиантов − $12 млн. «Сегодня мы рады представить высокие результаты продаж алмазного сырья за 12 месяцев 2021 года. По предварительной оценке, они на 50% превзошли уровень 2020 года, а по сравнению с 2019 годом рост составил 21%. Это стало возможно благодаря восстановлению спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта в Северной Америке и Азии. Динамика продаж декабря при сохраняющемся высоком спросе объясняется эффектом высокой базы декабря прошлого года, когда большая часть продаж была реализована из запасов, а также смещением торговой сессии на конец месяца, из-за чего часть её перешла на январь. Как мы уже отмечали, наши запасы готовой продукции с середины 2021 года остаются на минимальных значениях. В целом мы положительно оцениваем будущую динамику спроса на алмазное сырье, учитывая низкие уровни запасов в алмазно-бриллиантовой цепи и сохранение высокого спроса со стороны конечных потребителей ювелирной продукции», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.