Сколько алмазов продала АЛРОСА?
|Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2021 году составила $4,169 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,977 млрд, бриллиантов – $192 млн. В декабре продажи составили $254 млн, в том числе алмазов – $241 млн, бриллиантов − $12 млн. «Сегодня мы рады представить высокие результаты продаж алмазного сырья за 12 месяцев 2021 года. По предварительной оценке, они на 50% превзошли уровень 2020 года, а по сравнению с 2019 годом рост составил 21%. Это стало возможно благодаря восстановлению спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта в Северной Америке и Азии. Динамика продаж декабря при сохраняющемся высоком спросе объясняется эффектом высокой базы декабря прошлого года, когда большая часть продаж была реализована из запасов, а также смещением торговой сессии на конец месяца, из-за чего часть её перешла на январь. Как мы уже отмечали, наши запасы готовой продукции с середины 2021 года остаются на минимальных значениях. В целом мы положительно оцениваем будущую динамику спроса на алмазное сырье, учитывая низкие уровни запасов в алмазно-бриллиантовой цепи и сохранение высокого спроса со стороны конечных потребителей ювелирной продукции», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
|Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в 2021 г.
|Данные по результатам продаж за месяц являются предварительными и могут быть уточнены. Возможные расхождения в суммах связаны с округлением. Приведенные в релизе сведения о состоянии алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой компании на основе данных, доступных на момент его публикации. Более точную и подробную информацию о результатах продаж компания публикует ежеквартально вместе с операционными результатами. Окончательные данные по выручке приводятся в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за соответствующие периоды. Предварительный график указанных публикаций доступен в Календаре инвестора.
|СПРАВКА
|АЛРОСА является мировым лидером по объему добычи алмазов, а также крупнейшей в отрасли вертикально интегрированной компанией, которая объединяет всю цепочку стоимости от добычи сырья до производства бриллиантов и ювелирных украшений. Добывающие активы АЛРОСА находятся в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, торговые офисы расположены в основных мировых центрах торговли алмазами — Антверпене, Дубае, Рамат-Гане, Гонконге,Нью-Йорке. АЛРОСА с момента своего основания уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития и реализует множество социальных и природоохранных инициатив, что отмечено присутствием в рейтингах FTSE4Good, MSCI ESG, WWF Russia, Sustainalytics, ISS ESG. В 2021 году компания стала участником Глобального договора ООН.
Фото: SakhaLife
Источник: Пресс-служба АЛРОСА
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