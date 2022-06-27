«Skills Camp»: Дети покоряют первые вершины креативной отрасли

Более 100 школьников, интересующихся креативной индустрией, занимаются в эти дни в образовательно-проектной смене «Skills Camp». Проект входит в программу «Во имя будущего» Целевого фонда будущих поколений, которая реализуется за счет средств АЛРОСА.

Летняя школа расположена на базе нового учебного корпуса Малой академии наук с. Чапаево Хангаласского улуса. Организатором выступает Целевой фонд будущих поколений РС(Я) совместно с Малой академией наук в рамках проекта «Парк будущих поколений». Для работы с детьми привлечены ведущие эксперты из бизнес-школы для подростков «Deti MBA» г. Москва.

Владимир Егоров: «Уже сегодня мы реализуем проект Парка будущих поколений»

«На сегодняшний день одним из наших важных и знаковых проектов является Парк будущих поколений. Работа на строительной площадке активно ведется, а для посетителей открыть пространство мы планируем в 2025 году. Реализуется он нашим Фондом при финансовой поддержке АЛРОСА. Мы уже много раз говорили об уникальности проекта, как с точки зрения наполнения пространства, так и всего его содержания. Кроме зеленых насаждений, детских и спортивных площадок, различных активностей, там будет создан большой молодежный образовательный центр. И на базе этого центра будут проходить многочисленные мероприятия для детей по направлениям креативных индустрий, в том числе образовательного характера. Сегодня нашими партнерами уже являются Национальная библиотека РС(Я), учреждения дополнительного образования, различные коммерческие и некоммерческие организации.

Но мы, не дожидаясь завершения строительства в 2025 году, уже начали формировать сообщества людей, которые будут заниматься и работать в этом креативном пространстве. Это и педагоги, мастера, различные специалисты и, конечно же, сами дети. Если они сегодня делают первые шаги в этом направлении, то уже через три года они вполне могут быть успешными специалистами, несмотря на свой возраст. Поэтому мы хотим, чтобы все это сообщество впоследствии перешло на эту площадку. Так, у нас уже прошли мероприятия по направлениям медиа, предпринимательство, кулинария, проведены различные конкурсы. И лагерь «Skills Camp», который мы сейчас провели на территории Малой академии наук в Октемцах, объединяет все эти направления. И в дальнейшем все наши пилотные образовательные программы будут объединены в летние лагеря, в которых будут принимать участие различные эксперты из Якутии, России и мира», – прокомментировал Владимир Егоров, генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».

В рамках летней школы ребята на 10 дней погрузились в атмосферу творчества и креатива. Насыщенная программа предусматривает образовательную часть, нацеленную на профориентацию в креативной индустрии. Интерактивная программа позволяет развивать у детей кругозор, навыки взаимодействия с другими участниками программы, спортивные навыки..

Жора Меджлумян: «У Якутии будет крутое будущее поколение»

«Наша бизнес-школа для подростков “detiMBA” специализируется на развитии бизнес навыков у детей и подростков. И здесь мы постарались рассказать о возможностях бизнеса в рамках представленных направлений лагеря. Мы рассказали о возможностях выбранных ими профессий и как это можно развивать и монетизировать в дальнейшем.

В целом очень круто, когда крупные предприятия, в частности, промышленные компании, как АЛРОСА выделяют средства для развития региона, заботятся о подрастающем поколении. Это как раз то, когда мы говорим, – дети наше будущее. И мы увидели, как в Якутии АЛРОСА финансирует этот и другие проекты через Целевой фонд будущих поколений. Через поддержку, взаимодействие и коммуникацию, давая реализовывать проекты профессионалам. Хочется побольше видеть в стране таких возможностей, и АЛРОСА может стать примером для крупных промышленных компаний, для того, чтобы в стране подростки развивались. И, побывав здесь, уверенно можно сказать, в ваших подростках мы даже не сомневаемся, у республики будет очень крутое будущее поколение. Мы встретили ребят, которые уже овладели на довольно высоком уровне различными программами и могут принимать заказы, зарабатывать деньги. Благодаря АЛРОСА мы все здесь этому убедились», — рассказал Жора Меджлумян, руководитель московского офиса бизнес-школы для подростков «detiMBA».

А в подтверждении слов эксперта мы пообщались с Арсеном Поповым, который уже делает качественные виртуальные 3D-модели:

— Мне понадобилось чуть меньше года, чтобы научиться пользоваться необходимой программой. При этом, у меня нет навыков рисования или какого-то особенного художественного взгляда. Я просто усиленно работал над тем, чтобы научиться этому. Теперь я выполняю несложные 3D-модели на заказ, зарабатывая на этом. На сегодня мой рекорд – 20 тысяч рублей с одной модели.

Как вы думаете, неплохо для 14-летнего подростка?