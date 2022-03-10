Скиф не намерен повышать цены

Компания «Скиф» в ближайшие дни не намерена повышать цены на свою продукцию. Об этом редакции Ulus.Media рассказала коммерческий руководитель компании Оксана Власова.

«В эти дни получаем письма от своих поставщиков о том, что на продукты идет повышение цен. Некоторые поставщики меняют условия и требуют переплату. Сейчас у нас горячее время – до закрытие зимних дорог активно идет закуп продуктов, до закрытия переправы мы должны обеспечить население продуктами. А новый закуп начнется только с первых дней июня, когда пойдут первые паромы», — делится Оксана Власова.

Она считает, что поставщики манипулируют с ценами в сложившейся ситуации. «Но компания “Скиф” приняла решение и в ближайшее время не будет повышать цены на продукцию. Поскольку мы понимаем сложную ситуацию. Цены на сахар, крупы подскочили. Люди, боясь неопределенности, стали закупаться впрок. Мы этой ситуацией манипулировать не будем. Так как уважаем себя и своих покупателей», — ответила коммерческий руководитель компании. Также она отметила, что они планы закупок не будут менять и объемы останутся прежними.