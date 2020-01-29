Скидки в японских ресторанах для держателей карт JCB Алмазэргиэнбанка

Напоминанием о специальных предложениях в ресторанах японской кухни в Якутске для держателей карт JCB Алмазэргиэнбанка:

∙Скидка 10% в ресторане MASAMUNE RAMEN (скидка не распространяется на бизнес-ланчи);

∙Скидка 10% в ресторане Фудзияма на основное меню и напитки при оплате картой JCB или Мир–JCB уровня Gold и выше.

Скидка 5% при оплате картой JCB Standard или Мир–JCB Standard;

∙Cкидка 10% в кафе ВАБИ САБИ (скидка не распространяется на бизнес-ланчи).

Предложение действительно до 31 марта.

Отметим, что для всех держателей карт JCB действуют лучшие программы сидок и специальных предложений по всему миру.

Алмазэргиэнбанк выпускает карты международной платежной системы JCB двух категорий: Standard и Gold, а также кобейдж карты МИР–JCB Standard и МИР–JCB Gold.

Пластиковые карты АЭБ можно заказать онлайн на www.albank.ru или при посещении ближайшего офиса.

Подробности: www.ru.jcb/ru/consumers/promotions/yakutsk.html