Скидки на проезд в купейных вагонах ЖДЯ действуют до конца года

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» приглашает якутян воспользоваться возможностью и отправиться на поезде к родным, друзьям или просто посетить крупные города Дальневосточного Федерального округа — Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и Иркутск. До конца года продолжает действовать скидка 20% в купейных вагонах АО «АК «ЖДЯ» в любом направлении.

Сегодня путешествие на поезде – это комфортабельный способ передвижения и имеет неоспоримые преимущества. На сегодня это самый бюджетный вид транспорта. К примеру, с учетом скидки 20% ваша поездка со станции Нижний Бестях до Владивостока обойдется в купейном вагоне всего за 7878 рублей на одного взрослого пассажира. А если вы путешествуете семьей, то по льготе «Семья» стоимость проезда одного взрослого пассажира составит 5302 руб.

Путешествие на поезде дает прекрасную возможность под монотонный стук колес выспаться в пути, почитать книгу, которую давно хотел почитать, но из-за нехватки времени откладывал, полюбоваться красивыми пейзажами и увидеть из окна поезда, насколько огромна и прекрасна наша страна. В пути вы сможете также скоротать время за настольными играми (шашки, шахматы, домино), которые по вашей просьбе вам предоставит бесплатно проводник. Во всех наших вагонах имеются розетки для зарядки гаджетов. В пути вы можете питаться в вагоне-ресторане.

Норма бесплатного провоза багажа в поезде составляет 36 кг. Дети до 5 лет могут ехать с родителями бесплатно без предоставления отдельного места.

Для удобства пассажиров мы организовали трансфер из города Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях и обратно. Трансфер пассажиров Акционерная компания «Железные дороги Якутии» старается выполнить практически в любых условиях несмотря на климатические и природные особенности в переходные периоды. Надеемся, что наши пассажиры относятся с пониманием к возникающим иногда трудностям с выполнением трансфера в сезон ледостава и ледохода. Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы улучшить качество этого сервиса.

Руководством Акционерной компании «Железные дороги Якутии» проделана огромная работа по увеличению количества вагонов беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Иркутска.

В декабре вагоны беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Благовещенск и обратно будут курсировать по четным числам. Нижний Бестях – Иркутск: 6,8,10,16, 20,22,24,28,30 декабря, Иркутск – Нижний Бестях: 2,4,6,10,12,16,18,20,24,26,30 декабря 2021 года.

Нижний Бестях – Владивосток: 2,6,8,10,14,16,20,22,24,28,30 декабря 2021 года.

Владивосток – Нижний Бестях: 5,9,11,13,17,19,23,25,27,31 декабря 2021года.

Билеты можно купить в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, в билетной кассе в г. Якутске по адресу пр. Ленина,24, а также онлайн на сайте ОАО «РЖД» www.ticket.rzd.ru

Телефон для справок: 8(4112)31-80-81, Единый информационный-сервисный центр 8-800-775-00-00