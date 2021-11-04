Только для вакцинированных: скидки и акции в аптеках !

При предъявлении QR-кода о вакцинации или сертификата, вакцинированные жители республики имеют возможность получить скидки в аптеках.

Акция объявлена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой для оказания социальной помощи населению. Аптеки предоставляют акции и скидки на ассортимент своей продукции.

Срок проведения акции до 31 декабря.

Список аптек, участвующих в акции:

1. Аптечная сеть АО «Сахафармация» – скидки на весь ассортимент продукции 15%.

2. Страховая аптека «Сахамедстрах» — скидки на весь ассортимент продукции 15%:

— аптечный пункт Лермонтова, 121, этаж 4

— аптечный пункт Кирова, 34, этаж 2.

3. Аптеки ИП Старкова Л. П. — скидка 5% на весь ассортимент продукции.

4. МУП «Аптеки Якутска» — при совершении покупки на сумму свыше 200 рублей 3 маски в подарок.

5. В г. Нерюнгринском районе ООО «Фармонт»- скидки 5% на весь ассортимент продукции.

— пр. Дружбы Народов, 7

— пр. Дружбы Народов, 25

— ул. Платона Ойунского, 4

— ул. Ленина, 8

— п. Чульман, ул. Советская, 35