Только для вакцинированных: скидки и акции в аптеках !
При предъявлении QR-кода о вакцинации или сертификата, вакцинированные жители республики имеют возможность получить скидки в аптеках.
Акция объявлена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой для оказания социальной помощи населению. Аптеки предоставляют акции и скидки на ассортимент своей продукции.
Срок проведения акции до 31 декабря.
Список аптек, участвующих в акции:
1. Аптечная сеть АО «Сахафармация» – скидки на весь ассортимент продукции 15%.
2. Страховая аптека «Сахамедстрах» — скидки на весь ассортимент продукции 15%:
— аптечный пункт Лермонтова, 121, этаж 4
— аптечный пункт Кирова, 34, этаж 2.
3. Аптеки ИП Старкова Л. П. — скидка 5% на весь ассортимент продукции.
4. МУП «Аптеки Якутска» — при совершении покупки на сумму свыше 200 рублей 3 маски в подарок.
5. В г. Нерюнгринском районе ООО «Фармонт»- скидки 5% на весь ассортимент продукции.
— пр. Дружбы Народов, 7
— пр. Дружбы Народов, 25
— ул. Платона Ойунского, 4
— ул. Ленина, 8
— п. Чульман, ул. Советская, 35
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