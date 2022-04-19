Скидки до 50% на продукцию «Камелек» к 100-летию ЯАССР!

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Скидки до 50% на продукцию «КАМЕЛЁК» в фирменных магазинах KAMELEK HOME специально ко ДНЮ РЕСПУБЛИКИ и 100-летию ЯАССР!

Только с 18 по 27 апреля ждем вас с 10:00 до 19:00 и дарим скидки 15% 20% и 50%!Отличный шанс обновить посуду к лету и приобрести тематические подарки!Также мы принимаем индивидуальные и коллективные заявки на сувенирную стилизованную продукцию! Спешите! Пр.Ленина 36 ТЦ «Айсберг» 2 этаж Орджоникидзе 56