17.11.2022
20:24
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Якутск

Скидка в муниципальных аптеках Якутска для родных мобилизованных

По поручению главы городского округа «Город Якутск» Евгения Григорьева территориальным органам управления города Якутска переданы дисконтные карты МУП «Аптеки Якутска» на 10% скидку для семей мобилизованных граждан.

С 17 ноября 2022 года семьи мобилизованных граждан могут обратиться в Управы своего округа и администрации Пригородов для получения дисконтных карт на 10% скидку в муниципальных аптеках города Якутска. Скидка действует на все виды лекарств и товаров для здоровья.

СПИСОК АПТЕК И АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ МУП «АПТЕКИ ЯКУТСКА»:

1.      Аптека №75 ул. Кузьмина, 10А, телефон 8924-590-80-75;

2.      Аптека №121 ул. Кальвица 9/1, телефон 8924-590-80-39;

3.      Аптека №3 ул. Феликса Кона, 32/1, телефон 8(4112) 31-88-07;

4.      Аптека №106, ул. Петра Алексеева 73/2, телефон 8924-590-80-36, Оптика №1, телефон 8 (4112) 31-88-03;

5.      Аптека №98 ул. Ярославского 7/1 кв. 52, телефон 8924-590-80-38;

6.      Аптека №2 ул. Ленина, 58, телефон 8924-590-80-33, 8914-237-72-09;

7.      Аптека №4 ул. Дзержинского, 32/1, телефон 8924-590-80-49;

8.      Аптека ЖК «Прометей» ул. Автодорожная 13А, 8924-590-80-37;

9.      Аптека поселка «Жатай» ул. Северная, 35, телефон 8324-590-80-28, 8914-293-94-40;

10.    Аптека на ул. Хабарова, 19/4 оф.70, телефон 8924-590-80-063;

11.    Аптечный пункт «ЯГБ-5» ул. Кальвица, 3, телефон 8924-590-80-56;

12.    Аптечный пункт на ул. Богдана Чижика, 1 этаж 1, телефон 8924-590-79-32;

13.    Аптечный пункт поселок Тулагино ул. Порядина, 3, внутренний номер 125;

14.    Аптечный пункт Табага ул. Комсомольская, 20/2, телефон 8(4112) 40-84-38;

15.    Аптечный пункт «АСО-2» 202 мкр., корпус 2 АСО-2, поликлиника, телефон 8924-590-79-65;

16.    Аптечный пункт пос. Покровск ул. Притузова, 31, этаж 2, телефон 8 (4112)31-88-64;

17.    Аптечный пункт Кангалассы ул. Лесная, 7, этаж 2, 8(4112) 31-88-65;

18.    Аптечный пункт в Промышленном округе ул. 50 лет Советской Армии, 33, телефон 8924-590-79-29;

19.    Аптечный пункт «Оригинал» ул. Можайского, 27, телефон 31-97-76;

20.    Аптечный пункт на ул. Горького, 92, телефон 42-80-07;

21.    Аптека №5 ул. 203 мкр. корпус 35/1, телефон 8924-590-80-05;

22.    Аптечный пункт с. Хатассы, ТД «Эллэй» ул. Аржакова 4/1, этаж 2, телефон 8924-590-12-50;

23.    Аптечный пункт с. Маган Аэропорт ул. 40 лет Победы, 6 этаж 1, телефон 8924-590-00-56;

24.    Аптечный пункт «Аэропорт Якутск» площадь Валерия Кузьмина, 10, телефон 8924-590-00-57.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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