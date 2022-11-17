Скидка в муниципальных аптеках Якутска для родных мобилизованных

По поручению главы городского округа «Город Якутск» Евгения Григорьева территориальным органам управления города Якутска переданы дисконтные карты МУП «Аптеки Якутска» на 10% скидку для семей мобилизованных граждан.

С 17 ноября 2022 года семьи мобилизованных граждан могут обратиться в Управы своего округа и администрации Пригородов для получения дисконтных карт на 10% скидку в муниципальных аптеках города Якутска. Скидка действует на все виды лекарств и товаров для здоровья.

СПИСОК АПТЕК И АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ МУП «АПТЕКИ ЯКУТСКА»:

1. Аптека №75 ул. Кузьмина, 10А, телефон 8924-590-80-75;

2. Аптека №121 ул. Кальвица 9/1, телефон 8924-590-80-39;

3. Аптека №3 ул. Феликса Кона, 32/1, телефон 8(4112) 31-88-07;

4. Аптека №106, ул. Петра Алексеева 73/2, телефон 8924-590-80-36, Оптика №1, телефон 8 (4112) 31-88-03;

5. Аптека №98 ул. Ярославского 7/1 кв. 52, телефон 8924-590-80-38;

6. Аптека №2 ул. Ленина, 58, телефон 8924-590-80-33, 8914-237-72-09;

7. Аптека №4 ул. Дзержинского, 32/1, телефон 8924-590-80-49;

8. Аптека ЖК «Прометей» ул. Автодорожная 13А, 8924-590-80-37;

9. Аптека поселка «Жатай» ул. Северная, 35, телефон 8324-590-80-28, 8914-293-94-40;

10. Аптека на ул. Хабарова, 19/4 оф.70, телефон 8924-590-80-063;

11. Аптечный пункт «ЯГБ-5» ул. Кальвица, 3, телефон 8924-590-80-56;

12. Аптечный пункт на ул. Богдана Чижика, 1 этаж 1, телефон 8924-590-79-32;

13. Аптечный пункт поселок Тулагино ул. Порядина, 3, внутренний номер 125;

14. Аптечный пункт Табага ул. Комсомольская, 20/2, телефон 8(4112) 40-84-38;

15. Аптечный пункт «АСО-2» 202 мкр., корпус 2 АСО-2, поликлиника, телефон 8924-590-79-65;

16. Аптечный пункт пос. Покровск ул. Притузова, 31, этаж 2, телефон 8 (4112)31-88-64;

17. Аптечный пункт Кангалассы ул. Лесная, 7, этаж 2, 8(4112) 31-88-65;

18. Аптечный пункт в Промышленном округе ул. 50 лет Советской Армии, 33, телефон 8924-590-79-29;

19. Аптечный пункт «Оригинал» ул. Можайского, 27, телефон 31-97-76;

20. Аптечный пункт на ул. Горького, 92, телефон 42-80-07;

21. Аптека №5 ул. 203 мкр. корпус 35/1, телефон 8924-590-80-05;

22. Аптечный пункт с. Хатассы, ТД «Эллэй» ул. Аржакова 4/1, этаж 2, телефон 8924-590-12-50;

23. Аптечный пункт с. Маган Аэропорт ул. 40 лет Победы, 6 этаж 1, телефон 8924-590-00-56;

24. Аптечный пункт «Аэропорт Якутск» площадь Валерия Кузьмина, 10, телефон 8924-590-00-57.