30.12.2022
17:32
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Финансы

Скидка на оплату госпошлин с 1 января будет отменена

Скидка в 30% на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» с 1 января  2023 года будет отменена

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» положения пункта 4 статьи 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления размеров государственной пошлины, установленной за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяемой с учетом коэффициента 0,7 в случае совершения юридически значимых действий с  использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и  аутентификации, не применяются с 1 января 2023 года.

Фото: пресс-службы
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

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