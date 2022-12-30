Скидка на оплату госпошлин с 1 января будет отменена

Скидка в 30% на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» с 1 января 2023 года будет отменена

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» положения пункта 4 статьи 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления размеров государственной пошлины, установленной за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяемой с учетом коэффициента 0,7 в случае совершения юридически значимых действий с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, не применяются с 1 января 2023 года.