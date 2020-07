Скидка на косметику до 75% с картой JCB АЭБ

Специальное предложения для держателей карт JCB Алмазэргиэнбанка: оплачивайте покупки в интернет-магазине косметики Л’Этуаль картами JCB и получайте скидку до 75%. Только до 15 июля для держателей карт JCB АЭБ скидка на сайте www.letu.ru до 75%.

Как принять участие:

+ Выбирайте косметику на сайте letu.ru в разделе акции «до -50% в июле».

+ Перед оплатой введите промокод JCB25

+ Оплатите покупку картой JCB. Скидка составит: 50% по акции + 25% по карте JCB. ИТОГО 75%.

Товары, которые не участвуют в акции «до -50% в июле «, можно купить за полцены. Для этого:

+ выбирайте на сайте letu.ru

+ перед оплатой введите промокод JCB25 и данные карты клиента Л’Этуаль

+ 25% скидка от JCB и до 25% скидка от Л’Этуаль (в зависимости от статуса карты).

Перед оплатой убедитесь, что скидка применена. Покупайте на сайте www.letu.ru, а забрать покупку можно в любом магазине Л’Этуаль или оформить доставку на дом. В Акции не участвуют кобейджинговые карты «Мир»-JCB. Максимальный размер покупки перед получением скидки от JCB Алмазэргиэнбанка – 30 000 рублей.

Скидка не предоставляется в мобильном приложении Л’Этуаль. В рамках Акции заказ не может быть частично или полностью оплачен подарочным сертификатом.

Скидка не распространяется на продукцию категории Scent Bibliotheque, аксессуары, подарочные сертификаты, товары с примененной по умолчанию скидкой, коллекции Giorgio Armani Макияж, Armani Prive, Gucci Макияж, Gucci Alchemist’s Garden и товары следующих брендов: Balenciaga, Bobbi Brown, Bottega Veneta, Chanel, Christian Louboutin, Cle de Peau Beauty, Color Mask, Dior, Disney, Dose of Colors, Elseve, Garnier, Hermès, Jeffree Star Cosmetic, Jo Malone London, Karl Lagerfeld, Kilian, L’Oreal Paris, Penhaligon’s, La Mer, M.A.C, Maybelline, Moriki Doriki, Nivea, NYX Professional Makeup, Royal Barber, Shu Uemura, SODA, Tom Ford, Too Cool for School, Weleda, Wella, White Star Beauty.

Акция может завершиться преждевременно без предварительного уведомления. Более подробные условия смотрите на сайте АЭБ по ссылке https://albank.ru/ru/cards/letual-jcb.php?clear_cache=Y.

Карту JCB от АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО можно заказать онлайн https://www.albank.ru/ru/cards/get_card.phpили у операторов бесплатной горячей линии по номерам 88001003422 и 8(4112)342222, а также в отделениях по обслуживанию физических лиц.