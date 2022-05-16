Очередная акция по карте жителя Якутии

Скидка ко Дню защиты детей по карте жителя Якутии.

Очередная акция для держателей Карты «Моя Якутия»

С 18 мая по 1 июня совершите покупку на любую сумму в магазине умных игрушек «Развивайка» по Карте жителя Якутии и получите 20% скидку на весь чек. Количество покупок не ограничено.

Скидка 20% предоставляется пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, студентам на весь ассортимент.

Магазин детских игрушек «Развивайка» — новый партнер проекта «Карта жителя Якутии». Адрес магазина: г.Якутск, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 5 этаж.

Ознакомиться со всеми акциями и партнерами проекта «Карта жителя Якутии», а также подать заявку на оформление карты можно на портале https://card.sakha.gov.ru/, в офисах АЭБ, центрах МФЦ «Мои документы». Карта будет готова в течение 1-3 рабочих дней.

Карта жителя Якутии – это удобная и полностью бесплатная банковская карта, которой легко можно управлять из обновленного и быстрого приложения «АЭБ Онлайн», она подключена к программе лояльности «СВОИ» и имеет собственные бонусы и скидки от многочисленных партнеров проекта, транспортное приложение для выгодной оплаты проезда в автобусах. При этом карта подтверждает льготный статус своего держателя во всех организациях – участниках проекта и избавляет от необходимости предъявлять удостоверения.

Откройте перед собой новые преимущества с единой социальной картой «Моя Якутия»!

Бесплатный круглосуточный колл-центр АЭБ: 8-800-100-34-22, сайт: http://albank.ru/ru/cards/ecs-card/

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