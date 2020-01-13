13.01.2020
10:57
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Якутия

Сказочные персонажи из снега появились в якутском селе

В каждом сельском доме Якутии чистят снег, сгребая его в большие кучи. Как мы видим, к обыденному процессу можно отнестись творчески, как на данном видео, которое сейчас распространяется в местных WhatsApp-группах.

Это частный двор в селе Майя. Звери, сказочные персонажи, веселый поезд… Ничуть не хуже, чем снежные мамонты в Табаге. Не правда ли?

Источник: https://yakutia-daily.ru/yakutyane-voshishhayutsya-snezhnoj-lepkoj-v-odnom-iz-dvorov-sela-majya-video/
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