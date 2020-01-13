Сказочные персонажи из снега появились в якутском селе

В каждом сельском доме Якутии чистят снег, сгребая его в большие кучи. Как мы видим, к обыденному процессу можно отнестись творчески, как на данном видео, которое сейчас распространяется в местных WhatsApp-группах.

Это частный двор в селе Майя. Звери, сказочные персонажи, веселый поезд… Ничуть не хуже, чем снежные мамонты в Табаге. Не правда ли?



