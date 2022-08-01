Сказкотерапия: для оказания психотерапевтической помощи несовершеннолетним в следственном изоляторе

В течение двух дней на занятиях, проведенных кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии и социальных наук Натальей Елисеевой, сотрудники психологической службы углубляли знания и совершенствовали навыки в применении сказкотерапии для решения задач по оказанию психотерапевтической помощи несовершеннолетним в следственном изоляторе.

На базе Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова психологи УФСИН прошли курс повышения квалификации в области сказкотерапии.

В течение двух дней на занятиях, проведенных кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии и социальных наук Натальей Елисеевой, они углубляли знания и совершенствовали навыки в применении метода сказкотерапии для решения задач по оказанию психотерапевтической помощи несовершеннолетним и коррекции поведения.

Использование возможностей сказки через чтение и обсуждение, рассказывание, характеристику героев, включение в сказку персонажа другой сказки, рисование иллюстраций, создание собственной сказки и другие приемы позволяет оказывать положительное эмоциональное воздействие на подростков, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. Это помогает им лучше узнать себя, взглянуть на проблемы со стороны, определить внутренние ресурсы и принять правильное решение.

По окончании обучения психологам выданы удостоверения.