Сказки якутских детей — в сборнике Экосказок России

Хорошие новости! Экологические сказки учащихся 8 класса Международной Арктической школы Любы Неустроевой, Дианы Винокуровой вошли во Всероссийский сборник «Экологические сказки России», в котором отражены экологические проблемы нашей страны. Сборник на днях вышел в свет. Сказки с якутским колоритом были сразу отмечены редакцией.

Масштабный всероссийский проект организован Центром развития современных компетенций детей Мичуринского ГАУ. Авторами сборника экологических сказок стали дети и их педагоги из разных регионов России. Отрадно, что благодаря таланту наших ребят Якутия также представлена в сборнике современных сказок, который представляет собой электронную книгу, также есть бумажный вариант.

Сказки якутских ребят посвящены прекрасной, но уязвимой северной природе, в них дети раскрыли волнующие нашу республику экологические проблемы. В сказках, представленных Якутией, есть место современным реалиям, народному фольклору и мифологии. Сказки знакомят с народной мудростью, традициями народов Севера, отношению к природе, как божественному началу.

В сказке Неустроевой Любы «Искорка» отражена самая наболевшая проблема — беспощадные лесные пожары, захватившие в последние годы наш северный регион и взволновавшие весь мир.

В сказке «Проклятие Священного озера» Дианы Винокуровой идет речь о важности уважения пространства, почитания священных мест, хранящих древние тайны.

Серия сказок рассчитана на детей от 4 до 12 лет. Некоторые сказки, представленные воспитанниками кампуса, достаточно глубокие и серьезные, не вошли в сборник по возрастным причинам. Опубликованы несколько экосказок, совместное с детьми творчество куратора экологического направления кампуса, воспитателя Анастасии Васильевны Даниловой (Дарбасовой).

Стоит отметить, что в кампусе (интернате) Международной Арктической школы ведется постоянное экологическое просвещение. Ребята осенью и весной проводят уже традиционные субботники, подкармливают птиц, сажают деревья, выращивают рассаду, собирают батарейки, крышечки, участвуют в различных российских и республиканских конкурсах.

Организаторами в будущем планируется пополнение сборника новыми произведениями и создание сайта «Экологические сказки России» с лучшими работами. Кроме того, запланирована запись аудиокниги, которую можно будет использовать в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Но самое немаловажное, что сделано проектом — это вовлечение подрастающего поколения быть не только наблюдателями, но и авторами своей жизни и будущего. Через детей книга также обращается и ко взрослым, это возможность услышать голоса детей в защиту мира и природы.