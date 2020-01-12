Сказка «В лесу родилась елочка» завершила Новогодние каникулы в ТРК «Чудо парк»

Праздничные зимние каникулы в ТРК «Чудо парк» завершились 11 января замечательной новогодней сказкой «В лесу родилась ёлочка» в постановке творческого коллектива Центра культуры и Досуга п. Ленинский (директор Мария ХОЛОЛЕНКО).

Сюжет сказки был самым, как и полагается, был с интригой, что вызвало неподдельный интерес не только малышей, но и у более опытной зрительской аудитории и даже родителей. Дед Мороз (Андрей СЕРГЕЕВ, художественный руководитель Центра досуга и режиссер-постановщик сказки) решил устроить ребятам сюрприз и вырастил в подарок Ёлочку

(Анна ГРЕКОВА, администратор Центра). Ёлочка, по задумке Деда Мороза, оказалась не праздничным деревом, а живым персонажем, способным вместе с ребятами петь, танцевать и водить хороводы. Вот только при знакомстве со Снегурочкой (Марина БУТАКОВА, актриса народного театра «Образ»), ёлочка проявила капризный и колючий характер, чем очень обидела Снегурочку, которой Дед Мороз поручил научить Ёлочку хорошим манерам. И лишь ослепленный любовью к Ёлочке Снеговик (Владимир ВОЛКОВ, культорганизатор Центра Досуга) не обращал никакого внимания на капризы героини. Все бы ничего, но какая сказка без отрицательных персонажей и в сюжет лихо врываются разбойники – Ворчун, Новичок и Маленькая разбойница (Андрей ЦЫГАНКОВ, Глеб ИВАНОВ и Катя РУДОМЕТОВА). Намерения у них накануне Нового года самые решительные – украсть Ёлку, а значит и ключ к подаркам. Не учли невежды только одного — Ёлка и являлась тем самым ключиком, с помощью которого Дед Мороз собирался устроить веселье.

В результате все закончилось как нельзя лучше. Ёлочку спасли, со Снегурочкой она подружилась, Снеговик тоже стал ее лучшим другом, и все вместе герои устроили настоящее веселье для детворы. А еще немаловажной составляющей сказки и волшебного праздника были участники театральной студии «Маска»: Марина ЦЫГАНКОВА (бурый медведь), Кира АРЮШИНА (белый медвежонок), Наташа КАРИХ (котёнок), Катя РУДОМЕТОВА (зайчик). Вместе с главными героями они провели развлекательную программу с играми Деда мороза, Снегурочки и Снеговика и с подарками от администрации ТРК «Чудо парк».