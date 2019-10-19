Сказка «Маленький принц» издана на якутском языке

17 октября в Якутске презентовали самое известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» на якутском языке – «Кыра Тыгын». Презентацию для детей в историческом мультимедийном парке «Россия – Моя история» провел Благотворительный фонд поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в Якутии «Харысхал». Все ребята получили долгожданного «Кыра Тыгын» в подарок.

Перевод знаменитой на весь мир сказки-притчи выполнила якутская писательница, поэт, заслуженная артистка республики Елена СЛЕПЦОВА – Куорсуннаах.

От имени руководства Алмазэргиэнбанка с событием поздравил заместитель председателя правления банка Анатолий ТАБУНАНОВ. Он отметил, что крупнейший финансовый институт Якутии уже многие годы является партнером «Харысхала», ежегодно оказывает спонсорскую помощь, поэтому с радостью воспринял новость о том, что по инициативе детского инклюзивного театра при фонде начался перевод «Маленького принца» на язык народа саха.

«Я сам очень люблю это произведение – каждый раз, перечитывая его, я открываю для себя что-то новое и всегда что-то важное, глубокое. Даже немного завидую тем из вас, кто прочитает историю о пилоте и юном принце с другой планеты в первый раз и на родном якутском языке!», — отметил Анатолий Табунанов. Он пожелал детям побольше читать, ведь в книгах можно найти ответы на многие вопросы.

Добавим, что «Маленький принц» – одна из самых читаемых и переводимых книг в мире. Она переведена на 250 языков, включая языки народов России. Уже выпущены экземпляры на башкирском, кумыкском, чукотском, осетинском и чувашском языках.

«Кыра Тыгын» выпущен тиражом в 2000 экземпляров. Издание профинансировал фонд коллекционера и пропагандиста творчества Экзюпери Жана-Марка ПРОБСТА и доктора Фредерика ПАУЛСЕНА, почетного консула России в Лозанне (Швейцария). Одним из главных условий Жана-Марка Пробста стало бесплатное распространение книги, передача ее в дар детям и в библиотеки.