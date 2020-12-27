Сказка для семейного просмотра

Главная елка Якутска вновь зажигает огни! Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает на театрализованное музыкальное представление «ДедМорозный экспресс 20.21», премьера которого состоялась 27 декабря 2020 года.

Этот спектакль для семейного просмотра. Сказка будет интересна как детям, так и взрослым. Первые окунутся в мир волшебства, вторые вернутся в беззаботное детство. А самое главное – все искренне поверят в чудо.

Главных героев ждут захватывающие приключения. Им не страшны ни мороз, ни колдовство, ни козни злодеев, если рядом верные друзья. Волшебство, хорошее настроение, счастливая развязка с участием Снегурочки и Деда мороза гарантированы.

Автор идеи, сценарий – Жанна Николаева. Режиссер — Людмила Антипина. Декоратор-оформитель – Эдуард Тойтонов. Художник по костюмам – Галина Илларионова.

В представлении участвуют ансамбли танца «Сюрприз» (руководитель Ирина Егорова) и «Тетрис» (руководители Тамара Савочкина, Татьяна Матюшенко), детская студия вокала «Сырдык суурээн» (руководители Екатерина, Алексей Егоровы).

Длительность – 45 минут.

С 28 по 30 декабря – 12:00

С 3 по 7 января – 12:00

Цена билета 300 руб.

Касса 32-82-96

Справки по тел.: 32-83-86, 8964-427-6774, 8914-104-4627, 8924-868-7373

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