Скажите своим дорогим мамам слова любви цветами

16 октября в Якутии отмечается день Матери. В связи с праздником салон цветов и флористики «Зеленый рай» дарит 20% скидку.

Мама… Первое слово у каждого ребёнка…

Когда есть у нас наша МАМА, мы знаем, что нас кто-то любит безусловно, бескорыстно на всём земном шаре такими, какими создала нас природа. Когда есть мама, даже вырастая, мы всё равно остаемся детьми. То тепло и ту заботу, которые мы впервые почувствовали и узнали от матери, мы стараемся передать потом своим детям и внукам, своим родным и близким людям. Первые уроки любви и внимания, терпения и прощения, заботы и ласки мы получаем от наших Матерей и несём эти знания всю свою жизнь.

Мама ограждает нас, зарождает в нашем еще в маленьком сердечке тепло и защищенность, награждает нас своей нежностью и лаской, пониманием и прощением…Только потом, встав взрослыми, мы понимаем всю полноту той бесценной, драгоценной Любви, которой нас одарила наша Мама. Самое тёплое, родное, драгоценное слово на земле — ИЙЭ, МАМА.

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«Мама, я тебя люблю!» — говорите эти слова как можно чаще, дорогие наши якутяне! Если вы живёте вдали от мамы, обязательно навестите Её, и подарите букет цветов в знак Вашей признательности, благодарности и Любви! Пусть всегда будет МАМА!



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