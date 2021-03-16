Скандальный театр Якутии получил нового директора

15 марта состоялась первая встреча коллектива с новым директором Константином Солдатовым. Он, занял первое место по итогам конкурсного отбора на вакансию директора Мирнинского театра. Нового руководителя коллективу представил председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко.



Андрей Владимирович, дал свою оценку конкурсу: «Конкурсом мы довольны, к вам пришел хороший специалист. Задача стоит важная — чтобы вы были лучшим театром в республике и стране. Это очень нужно сегодня. Но самое главное – работа! Вы устали без работы. Театральные интриги, давайте оставим позади. Сегодня важно сделать хорошую интригу на сцене».



Также Андрей Тарасенко пообещал приехать на первые спектакли, поставленные под руководством Константина Солдатова в Мирнинском театре.



Министр культуры Якутии Юрий Куприянов заметил: «Конкурс был интересным и в нем участвовало много людей со всей России. В конкурсе была большая заинтересованность со стороны администрации Мирнинского района. Чтобы театр заработал, а также появился директор, которому коллектив поверил».

Новый директор поздравил коллектив театра с тем, что они отстояли свое право на автономность и озвучил цели на дальнейшую работу:

«Наша основная задача, это увлекать! Театр создан для того, чтобы созидать, ни в коем случаи не разрушать».



Также на встрече выступил заместитель генерального директорва АК «АЛРОСА» Алексей Дьячковский. Он озвучил, что театр должен быть центром культурной жизни Мирного.

Глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов напомнил об истории открытия театра и отметил, что сейчас главное привести в порядок здание, привлечь нового зрителя и решить другие накопившиеся вопросы. Он заверил коллектив театра в своей поддержке.

Справка:

Солдатов Константин Владимирович родился 22.03.1980 г. в Баку. Женат.

С 1997 по 2001 учился на актёрском факультете ГИТИСа (РАТИ).

С 2001 — актёр Калужского драмтеатра.

В 2008 заочно окончил режиссёрский факультет ГИТИСа (РАТИ), в том же году работал в московском театре «Школа современной пьесы».

2009 — 2015 — режиссёр Калужского драмтеатра.

2012 — преподавал актёрское мастерство на курсе для Калужского драмтеатра в ТИ им. Б. Щукина.

В 2013, 2016 гг — участник лаборатории народного артиста РФ, Л.А.Додина.

В 2014 г. учился в Школе театрального лидера-2014.

2016, 2017 год — художественный руководитель Кировского драмтеатра и творческого проекта «ART-BANDA»

2018 год — руководитель театрального направления Инновационный культурный центр.

2018 год — художественный руководитель международного театрального фестиваля «Новые люди»

2019 год — руководитель театральной лаборатории PRO ART’S (г. Калуга)

2020 год — куратор актёрского курса в Калужском областном колледже культуры и искусств.