27.05.2022
15:24
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Судебная хроника
Скандальный борец Николай Охлопков выиграл суд против Минспорта Якутии
Ранее борец Николай Охлопков подал в суд на министерство спорта и физической культуры республики.
В октябре 2020 года ведомство уволило его из республиканского центра спортивной подготовки, исключило из состава сборной, отстранило от участия в республиканских соревнованиях на фоне общественного резонанса, вызванного жестокого убийства Алены Ананьевой.
Сегодня прошло рассмотрение судебного иска, в котором судья Филиппов признал приказ министерства спорта незаконным, сообщает телеграм-канал Yakutsk News со ссылкой на «Якутск Вечерний».
Самого спортсмена в суде не было, он находится в Сунтарском улусе.
Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
#Николай Охлопков#республика саха (якутия)#Скандальный борец Николай Охлопков выиграл суд против Минспорта Якутии#Якутия
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