27.05.2022
15:24
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Судебная хроника

Скандальный борец Николай Охлопков выиграл суд против Минспорта Якутии

Ранее борец Николай Охлопков подал в суд на министерство спорта и физической культуры республики.

В октябре 2020 года ведомство уволило его из республиканского центра спортивной подготовки, исключило из состава сборной, отстранило от участия в республиканских соревнованиях на фоне общественного резонанса, вызванного жестокого убийства Алены Ананьевой.

Сегодня прошло рассмотрение судебного иска, в котором судья Филиппов признал приказ министерства спорта незаконным, сообщает телеграм-канал Yakutsk News со ссылкой на «Якутск Вечерний».

Самого спортсмена в суде не было, он находится в Сунтарском улусе.

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Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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