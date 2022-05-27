Скандальный борец Николай Охлопков выиграл суд против Минспорта Якутии

Ранее борец Николай Охлопков подал в суд на министерство спорта и физической культуры республики.

В октябре 2020 года ведомство уволило его из республиканского центра спортивной подготовки, исключило из состава сборной, отстранило от участия в республиканских соревнованиях на фоне общественного резонанса, вызванного жестокого убийства Алены Ананьевой.

Сегодня прошло рассмотрение судебного иска, в котором судья Филиппов признал приказ министерства спорта незаконным, сообщает телеграм-канал Yakutsk News со ссылкой на «Якутск Вечерний».

Самого спортсмена в суде не было, он находится в Сунтарском улусе.