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Желток
20 февраля 2019, 9:37
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Скандальные блогерши разошлись как в море корабли?

Недавно две скандальные звезды Инстаграм Анжела Власова и Анжелика Протодьяконова объявили себя лучшими подружками. Девушки делились с подписчиками своими грандиозными планами, в частности, по открытию совместного бизнеса:     

«Всем приветики! Сегодня пришла в гости к подружке @anzhelavlasova. У нас женская дружба.

Мы сидели, пили чай и обсуждали, какой бизнес можно открыть в Якутске. Короче, я хочу бар. Пусть он будет называться «Бар у Энжи». А еще хочу открыть магазин карандашей для бровей.

А Анжела хочет открыть детский сад и магазин для колготок. Короче, думаем», — поделилась своими наполеоновскими планами Анжелика (Энжи) Протодьяконова.

Более того, две скандальные звезды Инстаграм решили жить вместе в одной квартире. По их словам, они будут вместе готовить и продавать пиццу и суши.

«Подружилась с Анжеллой Власовой. Она не Анжелика, а Анжелла. Оказалось, она реально нормальная девушка — веселая, симпатичная, смешная, как я. Теперь она моя подружка года!

Даже куртка у нее, как у меня. И волосы, и ноги, и руки, и рост, и вес, и глаза. Мы очень похожи.

В общем, мы решили жить вместе, снимем квартиру четырехкомнатную в районе «Центрального», откроем доставку суши и пиццы. Сами будем их готовить и рекламировать.

Скоро начнем снимать вайны, разбогатеем и поедем в Москву», — заключила Анжелика.

Увы, женская дружба длилась недолго. Сегодня, 19 февраля Энжи довольно раздраженно высказалась о своей недавней подруге:

«Вы про Власову Анжелу меня больше не спрашивайте! Она оказывается совсем…»

Правда, что стало причиной ссоры Анжелика так и не сообщила.

Напомним, в последнее время у Анжелы Власовой наступила черная полоса. В конце января якутский городской суд оштрафовал ее за мелкое хулиганство. Сумма штрафа составила 500 рублей.

Затем пресс-служба прокуратуры республики сообщила, что по постановлению прокуратуры Якутска Власова оштрафована за оскорбление. Правонарушительнице назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.

Сразу после этого инстаблогерша обратилась через соцсети к жителям Якутии с просьбой помочь ей материально. Барышня заявила, что она безработная и не в состоянии оплатить штраф.

А 7 февраля и вовсе грянула «бомба». В Якутском городском суде был удовлетворен иск к Instagram-блогеру Анжеле Власовой о компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов.

Как установил суд, ответчица, находясь в одном из зданий торгового центра Якутска, подвергла публичному оскорблению и унижению истца, и все указанные действия снимала на телефон и выложила в социальные сети. 28-летняя обвиняемая на заседание не явилась.

Судом вынесено заочное решение о взыскании с ответчицы компенсации морального вреда на 200 тысяч рублей, в том числе за судебные расходы.

Правда, данное решение было обжаловано Власовой, как раз на том основании, что она якобы не была уведомлена должным образом о судебном заседании и на нем не присутствовала.

Якутский горсуд снова рассмотрит дело. Какое решение будет принято, конечно, неизвестно, но ясно, что сейчас у Анжелы Власовой непростые времена. А тут еще и лучшая подруга отвернулась…

Источник: sakhapress.ru.
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