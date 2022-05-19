Скандальное решение Арбитражного суда Якутии

17 мая Арбитражный суд Якутии под председательством судьи ФЕДОРОВОЙ М.И. рассмотрел иск администрации города Якутска к ООО «Волна».

В конце 2020 года мэрия подала исковое заявление с требованием признать самовольной постройкой и снести за счет ответчика принадлежащее ему помещение кафе «Минутка», которое представляет собой одноэтажный пристрой к многоквартирному жилому дому на проспекте Ленина, 7. Эта хрущевка расположена в самом центре столицы, на площади Орджоникидзе. Горожане знают ее по легендарному кафе «Волна». В настоящее время в спорном строении помимо кафе «Минутка» также функционирует пивной бар.

Согласно градостроительным нормам, у любого многоквартирного дома в обязательном порядке должна быть придомовая территория, куда относятся тротуары, газон, элементы озеленения, детская и спортивная площадки, дворовый проезд, места для автомобилей. Если даже участок под жилым домом не поставлен на кадастровый учет, что часто бывает с домами советской постройки, это не лишает собственников помещений права использовать придомовую территорию.

Дом этот 4-хэтажный, 1963 года постройки, в нем 62 квартиры. Во дворе вдоль всего здания асфальтированный тротуар, палисадники с деревьями. И на месте этого пристроя могли быть тротуар, зеленые насаждения, парковка для машин. Спорный объект, обшитый профлистом и больше похожий на сарай, не только портит вид двора, но и сужает проезд для транспорта и лишает собственников квартир десятка машино-мест для парковки автомобилей.

Земельный участок площадью 260 кв. метров, на котором расположен самострой, сформирован в 2004 г. и предоставлен в собственность ООО «Волна» с видом разрешенного использования «Под склады». С точки зрения из градостроительных норм, решение абсолютно незаконное. Напомню, что в то время мэром городя был Илья МИХАЛЬЧУК. На кадастровый учет поставлен в августе 2018 г. Участок находится в функциональной зоне многоэтажной жилой застройки.

На мой запрос в июле 2020 г. Управление архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия) сообщило, что разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не выдавалось. Соответствующие материалы имеются и у суда.

По ходатайству стороны ответчика проведена судебная экспертиза, которую провели эксперты Нина ЯКУШЕВА и Афанасий ДЬЯЧКОВСКИЙ. Перед ними была поставлена задача разрешить два вопроса, поставленных ответчиком:

1) установить год постройки одноэтажного объекта – кафе «Минутка»;

2) создает ли одноэтажный объект – кафе «Минутка», угрозу жизни и здоровью граждан?

А вот вопросы, на которых настаивал истец: «Является ли данный объект самовольной постройкой и отвечает ли объект требованиям земельного законодательства и градостроительного законодательства?», — судья по какой-то причине отвергла.

Нина Якушева получила весьма сомнительную славу после дела о правительственной базе отдыха на речке Лямпушка в Кобяйском улусе. Эксперт со степенью кандидата технических наук тогда выдала на-гора поразившее специалистов заключение, гласившее, что возведенные за огромную сумму внушительные здания являются не капитальными строениями, а всего лишь временными объектами, которые можно легко разобрать и перевезти в другое место. Благодаря этому парадоксальному заключению застройщик ООО «Стройкон» тогда сумел оставить с носом саму республиканскую прокуратуру.

По моим сведениям, заключение экспертов и в этот раз оказалось в пользу застройщиков. На данный момент решение суда в окончательном виде еще не готово, была оглашена только резолютивная часть. Основываясь на результатах экспертизы, суд отказал мэрии в удовлетворении иска.

Даже если объект не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан, это же не означает, что он возведен без нарушений. Если есть любое нарушение – значит, по духу закона, строение незаконное. А в данном случае налицо нарушение градостроительных и земельных норм, объект построен без разрешения. Всего этого достаточно, чтобы признать его самовольным строением, подлежащим сносу.

В последние годы многоквартирные дома изначально строятся с нежилыми помещениями на первых этажах, абсолютное большинство из которых занимают магазины и точки общепита. Да и в домах старой постройки уже в большинстве своем похожая ситуация. Уважаемые горожане, подумайте – если каждое из этих коммерческих заведений начнет захватывать себе часть общего двора и возводить пристрои, а суды будут своими решениями это узаконивать – что же произойдет с обликом нашего Якутска?

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.