Скандальное интервью Михаила Эверстова удалено с сайта парламентской газеты!

Сегодня утром на сайте Сахапарламент.ру в рубрике «Трибуна депутата» было опубликовано интервью народного депутата Якутии Михаила ЭВЕРСТОВА. Статья была озаглавлена броско: «Михаил Эверстов: Правительство республики должно уйти в отставку».

Однако в тот же день материал был удален с сайта Сахапарламент.ру.