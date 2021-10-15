15.10.2021
22:40
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Политика
Скандальное интервью Михаила Эверстова удалено с сайта парламентской газеты!
Сегодня утром на сайте Сахапарламент.ру в рубрике «Трибуна депутата» было опубликовано интервью народного депутата Якутии Михаила ЭВЕРСТОВА. Статья была озаглавлена броско: «Михаил Эверстов: Правительство республики должно уйти в отставку».
Однако в тот же день материал был удален с сайта Сахапарламент.ру.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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