15.10.2021
22:40
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Политика

Скандальное интервью Михаила Эверстова удалено с сайта парламентской газеты!

Сегодня утром на сайте Сахапарламент.ру в рубрике «Трибуна депутата» было опубликовано интервью народного депутата Якутии Михаила ЭВЕРСТОВА. Статья была озаглавлена броско: «Михаил Эверстов: Правительство республики должно уйти в отставку».  

Однако в тот же день материал был удален с сайта Сахапарламент.ру.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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