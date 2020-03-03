03.03.2020
16:39
1872
Якутск
Скандально известное предложение Сарданы Авксентьевой
Вчера, 2 марта на еженедельной планерке мэра Якутска прозвучало, вызвавшее широкий резонанс по всей России, скандально известное предложение о новом дополнительном налоге на владельцев собак.
Предлагаем ознакомиться с оригиналом предложения Сарданы Авксентьевой на видео.
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