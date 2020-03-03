03.03.2020
16:39
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Якутск

Скандально известное предложение Сарданы Авксентьевой

Вчера, 2 марта на еженедельной планерке мэра Якутска прозвучало, вызвавшее широкий резонанс по всей России, скандально известное предложение о новом дополнительном налоге на владельцев собак.

Предлагаем ознакомиться с оригиналом предложения Сарданы Авксентьевой на видео.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HGdOcCe0XIk
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