Скандально известное предложение Сарданы Авксентьевой

Вчера, 2 марта на еженедельной планерке мэра Якутска прозвучало, вызвавшее широкий резонанс по всей России, скандально известное предложение о новом дополнительном налоге на владельцев собак.

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